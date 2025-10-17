Arrestan en EE.UU. a Vanessa Gurrola, modelo e influencer mexicana, por homicidio

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es y por qué arrestaron a Vanessa Gurrola? Foto: Getty Images (Ilustrativa)

Vanessa Gurrola, modelo e influencer mexicana, fue detenida en San Diego, California, tras ser acusada de homicidio en primer grado, según las autoridades. La presunta víctima se trataría de un hombre conocido como “El Chato“, operador del antiguo Cártel de los Arellano Félix, cuyo nombre permanece desconocido hasta el momento, según informó el diario Milenio.

La joven sinaloense de 32 años fue arrestada el pasado 9 de octubre bajo el número de detención 25744615. Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención y Reingreso Las Colinas, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

Captura de pantalla: San Diego County Sheriff’s Office

Hasta el momento, Vanessa Gurrola aparece como elegible para liberación, pero requiere aprobación judicial. No se le ha emitido sentencia por el cargo que pesa en su contra.

Captura de pantalla: San Diego County Sheriff’s Office

Se prevé que su próxima audiencia sea a las 08:15 (hora local) del 20 de octubre en la corte de San Diego, de acuerdo con la propia Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

Captura de pantalla: San Diego County Sheriff’s Office

Ángel Hernández Díaz, periodista especializado en crimen organizado, agregó que la joven sinaloense de 32 años tenía una relación con ‘El Chato‘, su presunta víctima.

Todo sobre el presunto asesinato de “El Chato” a manos de Vanessa Gurrola

El pasado 17 de febrero de 2024 se dio a conocer el asesinato a tiros de dos personas en la zona de University City, California, cerca de Tijuana, Baja California.

Milenio pudo confirmar que, entre las víctimas, se encontraba un joven apodado “El Chato“, quien supuestamente colaboraba con Edwin Huerta “El Flaquito”, operador de los Arellano Félix dedicado al robo de cargamentos de droga que cruzaban de Tijuana a San Diego.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

“Gurrola, de 32 años, sostenía una relación sentimental con la víctima, quien hasta el día de su asesinato no contaba con una acusación estatal o federal en su contra”, señaló el medio mexicana según una fuente confirmada.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza es mejor conocida en redes sociales simplemente como Vanessa Gurrola; en Instagram cuenta con 1.4 millones de seguidores, en donde comparte videos e imágenes de sus viajes.

También es activa en TikTok, en donde acumula cerca de 52 mil seguidores. Uno de los últimos viajes que compartió fue a Bali, en donde se sometió a un retiro espiritual en septiembre de este año.

“Fui allá con un propósito muy claro, cerrar un ciclo que mi alma pedía desde hace tiempo. Me despedí con amor y solté. Regreso con el corazón más liviano y el alma en paz. Este retiro fue un empezar de nuevo para mí, aprendí a sanar, a confiar y a escucharme”. Vanessa Gurrola

La sinaloense destacó en concursos de belleza hasta obtener el reconocimiento como reina del Festival de los Juegos Florales en Mazatlán, en 2011.

Dos años después, fue seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán. Además, es egresada del Instituto Cervantes del Pacífico, donde cursó la preparatoria.

En 2018, medios mexicanos y cuentas apócrifas en Instagram viralizaron fotografías de ella creyendo que era Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe destacar que, en septiembre de 2024, Vanessa Gurrola Peraza fue incluida en una serie de folletos lanzados desde avionetas en diversos puntos de Sinaloa.

La influencer fue señalada por estar relacionada con la célula de Los Chapitos, conformada por Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia