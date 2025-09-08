GENERANDO AUDIO...

Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años, fue asesinada el 22 de agosto en la línea azul del tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, cuando viajaba rumbo a la estación East/West Boulevard. El presunto responsable, Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue detenido y enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

Cómo ocurrió el ataque a la refugiada ucraniana en el tren de Charlotte

De acuerdo con el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), el ataque ocurrió minutos después de que ambos abordaran el tren. Zarutska se sentó frente a Brown mientras usaba audífonos y revisaba su teléfono. Sin interacción previa, el hombre sacó un cuchillo y la apuñaló en el cuello.

Los videos de seguridad muestran cómo Brown caminó hacia el otro extremo del vagón, se quitó la sudadera y descendió en la estación, donde fue detenido por agentes policiales. Otros pasajeros intentaron auxiliar a la joven, pero la víctima falleció en el lugar.

Quién era Iryna Zarutska

La joven había llegado a EE. UU. desde Ucrania dos años antes en busca de seguridad tras la guerra. De acuerdo con la campaña de GoFundMe creada por su familia, buscaba comenzar una nueva vida en el país.

En la página se informó que los fondos recaudados serán destinados a cubrir gastos funerarios y a brindar apoyo a los familiares de la víctima.

Antecedentes de Decarlos Brown

Registros judiciales de Mecklenburg muestran que Brown acumulaba al menos 14 detenciones desde 2007 por diversos delitos, entre ellos:

Robo con arma peligrosa

Allanamiento

Amenazas

Violencia doméstica

En 2014 se le condenó a más de cinco años de prisión por robo a mano armada y liberado en 2020. También se le capturó en 2023 por agredir a su hermana y dañar propiedad privada. En enero de 2025 enfrentó cargos por mal uso del sistema 911, caso en el que ya se había solicitado una evaluación de salud mental.

Actualmente, la jueza del condado de Mecklenburg ordenó mantenerlo detenido sin derecho a fianza y someterlo a una nueva evaluación de competencia mental.

Reacciones oficiales en Charlotte

La alcaldesa Vi Lyles pidió a los medios abstenerse de difundir las imágenes del ataque. En un comunicado expresó que el hecho llevó a las autoridades a reflexionar sobre la seguridad en la ciudad.

Por su parte, el sistema de transporte Charlotte Area Transit System (CATS) anunció medidas de refuerzo, como la contratación de personal adicional de vigilancia y la ampliación del monitoreo por cámaras. Se prevé que el 22 de septiembre se presente un acuerdo ante el Concejo Municipal para incrementar la presencia policial en trenes y autobuses.

Impacto en la seguridad del transporte

La línea azul de Charlotte tiene más de 24 kilómetros de extensión y un tráfico diario superior a los 25 mil pasajeros. Las cifras de delitos graves en el sistema se mantenían estables en los últimos dos años, pero el homicidio de Zarutska abrió un debate sobre la seguridad de los usuarios.

Las autoridades locales adelantaron que trabajan en un plan piloto para aumentar la presencia de agentes en horarios de mayor tránsito y colocar puntos de asistencia en estaciones clave.

El caso sigue bajo investigación, mientras la Unidad de Homicidios del CMPD habilitó líneas telefónicas y canales anónimos para recibir información relacionada con el ataque.

