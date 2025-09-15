GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó este domingo que el presunto asesino del político conservador Charlie Kirk mantenía una relación con una persona transgénero, información que ha comenzado a avivar el debate político en Estados Unidos.

Confirmación oficial

“Sí, puedo confirmarlo. El compañero de piso de Tyler Robinson era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer”, declaró Cox a CNN.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves en Utah como principal sospechoso de matar a tiros a Kirk durante un mitin en una universidad del estado. El crimen quedó registrado en transmisión en vivo, lo que amplificó su impacto en redes y medios.

Reacciones políticas

Tras el asesinato, diversas figuras conservadoras, incluido el expresidente Donald Trump, culparon a la “izquierda radical” de promover un ambiente hostil. Kirk era conocido por sus críticas a los derechos LGBT+, especialmente a las personas transgénero.

Trump, desde su regreso al poder, ha denunciado lo que llama “transgéneromanía”, prometiendo frenar su avance en el país.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existe evidencia de que la pareja de Robinson influyera en el ataque. “Es fácil sacar conclusiones precipitadas, pero quiero ser cauteloso”, señaló Cox. Añadió que la pareja “ha sido increíblemente cooperativa” con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, que se niega a dar detalles.

Pese a ello, activistas conservadores han intensificado los señalamientos. La activista de extrema derecha Laura Loomer pidió incluso que el movimiento transgénero sea clasificado como terrorista, después de que la información sobre la pareja del sospechoso se difundiera en medios estadounidenses.

