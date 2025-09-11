GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El asesino de Charlie Kirk, un activista de extrema derecha cercano al presidente Donald Trump, seguía prófugo este jueves, aunque las autoridades reportaron avances en la investigación. Se recuperó un rifle de alto poder presuntamente utilizado en el ataque y se difundieron imágenes en video del sospechoso.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el miércoles mientras participaba en un evento en la Utah Valley University, en Orem. El momento fue grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Trump anuncia la Medalla de la Libertad para Kirk

Tras el asesinato, Trump anunció que otorgará de manera póstuma a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil en Estados Unidos. Lo describió como un “mártir de la verdad y la libertad” y ordenó que las banderas ondeen a media asta en edificios federales hasta el domingo.

El vicepresidente JD Vance viajará a Utah para expresar personalmente sus condolencias a la familia.

Investigación en curso

El director local del FBI, Robert Bohls, confirmó que se encontró un rifle de alto poder en una zona boscosa cercana y que cuentan con “buenas imágenes” del sospechoso, quien huyó del lugar tras el ataque.

Las autoridades sospechan que el disparo provino de un tejado cercano y que el agresor vestía ropa oscura. El FBI lo calificó como un “ataque selectivo”.

Conmoción política en Estados Unidos

El asesinato provocó fuertes reacciones en ambos partidos. Trump responsabilizó a la “izquierda radical” por el crimen, mientras líderes demócratas, incluido Joe Biden, condenaron la violencia política. “Esto debe parar ahora”, escribió el expresidente en X.

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, lo calificó como un “asesinato político” y recordó que en el estado sigue vigente la pena de muerte.

El gobernador de California, Gavin Newsom, que había debatido con Kirk en un pódcast, definió el ataque como “repugnante, vil y censurable”, mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris también condenó el hecho.

Trayectoria de Kirk

Kirk era padre de dos hijos y fundador de Turning Point, una organización con más de 850 oficinas en universidades de Estados Unidos. Su activismo lo convirtió en una figura clave para la reelección de Trump, con presentaciones constantes en campus universitarios.

Partidarios lo han descrito como un “mártir” de los valores conservadores y cristianos.

El caso se suma a una ola de violencia política en el país, que en los últimos años ha incluido intentos de asesinato contra Trump y ataques a legisladores como la congresista demócrata Melissa Hortman y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.