Así se ven las protestas “No Kings” en cinco grandes ciudades de EE. UU.

“No Kings” reunió protestas contra Trump. Fotos: AFP/Reuters

Miles de manifestantes salieron este sábado a las calles en todo Estados Unidos en una nueva jornada de protestas bajo el lema “No Kings”, organizada por el Movimiento 50501, que reúne a ciudadanos en defensa de la democracia y en rechazo a las acciones calificadas como autoritarias del presidente Donald Trump.

La movilización, que se realizó de costa a costa, tiene concentraciones masivas en Boston, Nueva York, Washington D. C., Chicago, Los Ángeles y Seattle, con un desarrollo mayoritariamente pacífico.

Boston: manifestación pacífica en el Common

En Boston, cientos de personas se congregaron en el Boston Common entre las 12 y 3 de la tarde. Los organizadores esperaban superar los cinco millones de asistentes a nivel nacional, cifra registrada durante la jornada de junio pasado.

El lema “No Kings” fue impulsado por el Movimiento 50501, que agrupa a ciudadanos de los 50 estados bajo la consigna “50 estados, 50 protestas, un solo movimiento”, en defensa de los valores democráticos.

Nueva York: más de 100 mil personas sin incidentes

En Nueva York, la Policía de la Ciudad (NYPD) informó que la mayoría de las protestas habían concluido sin incidentes ni arrestos. La mayoría se reunieron en Times Square.

“La mayoría de las manifestaciones se han dispersado y se levantaron todos los cierres de tráfico”, publicó la dependencia en X. Según el reporte oficial, más de 100 mil personas marcharon de forma pacífica en los cinco distritos.

Washington D. C.: discursos frente a la Casa Blanca

En la capital estadounidense, se reportó la participación de alrededor de 200 mil personas que se concentraron frente a la Casa Blanca. Entre los oradores estuvieron los senadores Chris Murphy y Bernie Sanders, quienes cuestionaron la conducción política del actual mandatario.

“La verdad es que Donald Trump es el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos”, declaró Murphy ante los asistentes.

Chicago: protesta en Grant Park y suburbios

En Chicago, decenas de miles se reunieron en Grant Park antes de iniciar una marcha por el centro. Las manifestaciones se extendieron también a suburbios como Naperville, Bolingbrook, Elgin, Oak Park y Buffalo Grove, algunos reports indican que hubo más de 100 mil asistentes.

Además, grupos de activistas se concentraron frente a las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, exigiendo cambios en la política migratoria.

Los Ángeles: concentración masiva en el sur de California

Miles de personas marcharon en Los Ángeles como parte del capítulo regional 50501 SoCal. La movilización coincidió con una celebración militar en Camp Pendleton, lo que obligó al cierre parcial de la autopista 5.

El movimiento, que comenzó como un eslogan en línea, se transformó en una campaña nacional de protesta no violenta, con amplia participación ciudadana en todo el estado.

Seattle: numerosa movilización en la costa oeste

En Seattle, las calles se llenaron desde el mediodía con miles de manifestantes que partieron del Seattle Center.

Esta fue la tercera y posiblemente mayor manifestación “No Kings” desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En junio, más de 70 mil personas habían participado en una jornada similar, y este fin de semana los organizadores esperaban superar esa cifra.

Las protestas del movimiento “No Kings” se realizaron en los 50 estados del país, con la intención —según sus promotores— de enviar un mensaje de unidad y defensa democrática frente a lo que califican como una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.