Mientras miles de personas han salido a las calles de diversas ciudades en Estados Unidos para manifestarse en contra de las redadas migratorias que está haciendo ICE, algunas otras lo han hecho para apoyar las políticas de Trump y expresar su acuerdo con estas prácticas calificadas por muchos como “inhumanas”.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la streamer conocida como mercoffdaperc es una de las que apoya las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

En el material audiovisual se le puede ver gritando consignas en apoyo a ICE, como “¡Me encanta el fascismo!”, “¡Me encanta ICE!” o “¡Que los deporten a todos!”, durante una manifestación en Austin, Texas.

Kick streamer “mercoffdaperc” shouts pro-ICE slogans, gets punched in the face at anti-ICE protest in Austin



"I love fascism! I love ICE! Deport them all!" pic.twitter.com/4TAWEbn3jo