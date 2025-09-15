GENERANDO AUDIO...

Foto: @realDonaldTrump

Donald Trump confirmó un nuevo ataque contra una lancha en el Caribe y la muerte de tres “narcoterroristas de Venezuela”. A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos afirmó que la embarcación se encontraba en aguas internacionales “transportando narcóticos ilegales”.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE. UU.”, escribió el mandatario estadounidense.

El mensaje de Trump es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completabmente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Además, destacó que tras el ataque a la embarcación en aguas internacionales, ningún agente de seguridad de Estados Unidos resultó herido.

“El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”

“Los estamos cazando”: Trump

El republicano advirtió que está cazando a los integrantes del crimen organizado que, dijo, han causado “consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses”

“¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, ¡los estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. ¡Basta ya!”

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas”, según el mandatario republicano.