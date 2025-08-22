GENERANDO AUDIO...

Visa. Foto: Getty.

Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión, no sólo el obtener la visa americana se ha vuelto cada vez más complicado, sino también el poder mantenerla.

En los últimos meses, la Embajada de Estados Unidos en México ha dado a conocer los rigurosos requisitos que las personas interesadas en ingresar a EE.UU. deben seguir para poder obtener la visa.

Requisito obligatorio para aplicantes a visa de estudiante o de intercambio

Como parte de las medidas de seguridad nacional, la embajada anunció desde el pasado mes de junio los nuevos requisitos para quienes soliciten visa de no inmigrante tipo F, M o J, dirigidas a estudiantes o visitantes de intercambio.

Los solicitantes deberán ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas personales en redes sociales a “pública”.

Las plataformas que se toman en cuenta son:

Facebook

Instagram

X, antes Twitter

TikTok

YouTube

Es importante señalar que en caso de no cumplir con este requisito, las autoridades podrían denegar la visa a los solicitantes.

“Omitir información sobre redes sociales podría resultar en la denegación de la visa y en la inelegibilidad para futuras solicitudes”.

Al respecto, el embajador Ronald Jhonson indicó en ese entonces que el gobierno estadounidense “mantiene su compromiso con procesos rigurosos para proteger su seguridad nacional y garantizar un ingreso legal y seguro”.

Resto de requisitos para solicitar la visa de estudiante o de intercambio

Para tramitar la visa de no inmigrante tipo F, M o J, los interesados necesitan cumplir con lo siguiente:

Formulario I-20 (visa F) o DS-2019 (visa J): Emitido por la institución educativa autorizada en EE. UU.

Pasaporte vigente: Con validez mínima de seis meses más allá de tu periodo de estadía

Pago de la tarifa SEVIS I-901: Debe pagarse antes de la entrevista

Formulario DS-160: Solicitud electrónica de visa no inmigrante

Comprobante de solvencia económica: Demostrar que puedes cubrir matrícula, alojamiento y manutención

