Los atentados a Trump y cercanos que marcan su carrera política; cuántos y cuáles son

Foto: Reuters

La carrera política de Donald Trump ha estado marcada, en su regreso a la Casa Blanca, de atentados en su contra y contra personas cercanas al republicano. El más reciente, el perpetrado contra Charlie Kirk, un activista del círculo del presidente estadounidense.

¿Cuáles y cuántos son los atentados que marcan la carrera política de Trump?

El atentado y muerte de Charlie Kirk

El ataque más reciente al círculo cercano a Donald Trump fue contra el activista conservador Charlie Kirk. El influencer que fue el puente de acercamiento del republicano con la población joven recibió un disparo mientras se encontraba en la Utah Valley University,

Tras el ataque, Donald Trump pidió orar por el hombre de 31 años. Sin embargo, poco tiempo después el mandatario confirmó la muerte de activista conservador. Reconoció la labor de Kirk y se solidarizó con su familia.

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió Trump.

Primer atentado contra Donald Trump

El regreso del republicano a la Casa Blanca estuvo marcado no sólo por la polémica, sino por ataques en su contra: el 1 de julio de 2024, durante un mitin de campaña. En aquella ocasión, Trump resultó con una lesión en la oreja derecha.

El ataque contra Trump se dio en la localidad de Butler, en el estado de Pensilvania. El sospechoso fue abatido por agentes del Servicio Secreto, cerca de su cuerpo se recuperó un rifle semiautomático del tipo AR-15.

Segundo ataque contra Trump

Dos meses después del primer atentado, Donald Trump iba a ser blanco de uno nuevo, ahora en Florida. Sin embargo, agentes del Servicio Secreto advirtieron sobre el cañón de un fusil con el que, presuntamente, se intentaba atacar al entonces candidato a la presidencia de EE. UU.

Después se confirmó que agentes “abrieron fuego contra un hombre armado”. En el lugar donde estaba, los agentes encontraron un fusil AK-47 con mira telescópica, dos mochilas y una cámara GoPro.

El atacante no fue abatido y fue acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y por posesión de un arma con el serial borrado. Se declaró no culpable.