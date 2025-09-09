GENERANDO AUDIO...

Es la tercera ocasión que se atrasa el proceso de Joaquín Guzmán López. Foto: ICE

La Corte de Distrito de Illinois volvió a posponer la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, programada inicialmente para el 15 de septiembre. La jueza Sharon Johnson Coleman, quien llevó el juicio de su hermano Ovidio, determinó la cancelación de la fecha tras un acuerdo entre las partes.

Según un documento judicial filtrado, la nueva audiencia en la Corte Federal de Chicago quedó programada para el 13 de noviembre a las 10:30 horas. Este aplazamiento representa el tercer retraso desde que Guzmán López llegó a Estados Unidos junto al “Mayo” Zambada.

Negociaciones entre la Fiscalía y Guzmán López

De acuerdo con el abogado Jeffrey Lichtman, la Fiscalía de EE. UU. y Joaquín Guzmán López se encuentran en negociaciones para confirmar el estatus del acusado y un posible acuerdo de culpabilidad. Se prevé que este proceso defina los próximos pasos del caso y podría acelerar la resolución del juicio.

El tiempo entre el aplazamiento y la nueva audiencia no contará para el plazo límite del juicio rápido, conforme a la ley federal. Además, se notificó a todos los involucrados mediante correo.

Los Chapitos y la vinculación con el Cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán López forma parte de la facción conocida como “Los Chapitos”, junto a sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Es hijo del segundo matrimonio del “Chapo” con Griselda López Pérez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo señala como participante en operaciones de tráfico de drogas. Recientemente, su hermano Ovidio se declaró culpable en la misma Corte como parte de un acuerdo con la Fiscalía, en el que se busca que aporte información relevante para reducir su sentencia.

