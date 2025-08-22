GENERANDO AUDIO...

El accidente se produjo en una autopista de Nueva York. Foto: AFP

Un autobús que transportaba a medio centenar de turistas, entre ellos varios niños, volcó este viernes en una autopista del norte del estado de Nueva York, dejando varios muertos y numerosos heridos, según informaron las autoridades locales. Los pasajeros habían visitado las cataratas del Niágara y se cree que se dirigían a la ciudad de Nueva York.

Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie, señaló: “Hay varios heridos graves y, según acaba de anunciar la Policía del estado de Nueva York, varios muertos”.

Autobús perdió el control por razones desconocidas

De acuerdo con James O’Callaghan, portavoz de la Policía estatal, el autobús perdió el control al tomar la salida de Pembroke, al este de Buffalo.

“El vehículo perdió el control por razones que se desconocen, y al intentar recuperarlo, acabó en la cuneta”, explicó.

La volcadura provocó víctimas mortales, personas atrapadas y numerosos heridos.

En el bus viajaban 52 personas, incluido el conductor, y la mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad india, china y filipina. Las autoridades proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados y facilitar la atención médica.

Heridos fueron trasladados a hospitales en Nueva York

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región con apoyo de servicios médicos aéreos y terrestres. Mercy Flight informó que tres helicópteros transportaban a pacientes desde el lugar del accidente, mientras que otros tres helicópteros y varias ambulancias de diferentes agencias se desplazaron a la zona.

Margaret Ferrentino, presidenta de Mercy Flight, describió la escena como “muy activa” y señaló que se estaban realizando todas las acciones necesarias para atender a los afectados.

Gobernadora de Nueva York responde a emergencia

La gobernadora Kathy Hochul informó que su equipo trabajaba en coordinación con autoridades locales para el rescate y asistencia a los viajeros.

La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York cerró un tramo amplio de la I-90 en ambas direcciones y recomendó a los conductores evitar la zona mientras se llevan a cabo las labores de rescate y limpieza.