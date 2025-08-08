GENERANDO AUDIO...

El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra cárteles de la droga en México y Venezuela, de acuerdo con fuentes citadas por The New York Times. La orden permite realizar operaciones militares directas fuera del país, tanto en el mar como en territorio extranjero.

La medida representa un cambio drástico en la estrategia antidrogas estadounidense, al trasladar tareas que tradicionalmente han estado en manos de agencias policiales a las Fuerzas Armadas. Esta acción se basa en la decisión previa del gobierno de Trump de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Entre los grupos mencionados están:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación

La Familia Michoacana

El Tren de Aragua

La MS-13

Cártel de los Soles

Este último vinculado directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro. La fiscal general Pam Bondi advirtió que Maduro “no escapará a la justicia”.

Cuestionan base legal y violación al derecho internacional

Especialistas legales han advertido que el uso de militares para este tipo de operaciones puede considerarse ilegal si no hay un conflicto armado declarado por el Congreso. El retiro del contralmirante James E. McPherson calificó estas posibles acciones como una violación del derecho internacional, especialmente si se realizan sin consentimiento del país afectado.

En el pasado, Trump propuso incluso bombardear laboratorios en México, idea que fue rechazada por el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, y que generó tensiones con el Gobierno mexicano. Recientemente, habría planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum realizar operaciones conjuntas, pero la mandataria habría rechazado la propuesta.

Aumenta vigilancia y operaciones encubiertas

Bajo esta política, Estados Unidos ha incrementado el número de vuelos de reconocimiento militar en la frontera sur y ha intensificado operaciones encubiertas con drones para ubicar laboratorios de fentanilo en México. Aunque no se han realizado ataques con drones, la información se comparte con autoridades mexicanas.

El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, respaldó esta ofensiva al afirmar: “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”.

