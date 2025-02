Aviones casi chocan en pista del Aeropuerto de Chicago: captan maniobra que evitó colisión

Un avión de Southwest Airlines y un jet privado que ingresaron sin autorización a la pista estuvieron a punto de chocar en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, en Estados Unidos, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El vuelo 2504 de Sothwest Airlines aterrizó de manera segura después de que la tripulación de vuelo realizó una maniobra de aproximación frustrada para evitar un posible incidente, de acuerdo con CNN.

NEW: Planes nearly collide at Midway Airport in Chicago, Illinois, forcing a Southwest plane to abort the landing.



A small jet could be seen crossing the runway, forcing the Southwest plane to touch and go.



The incident was similar to an incident at LAX in December, where the… pic.twitter.com/P9MzCFgD1l