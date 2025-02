Dos aviones de Delta y Japan Airlines, respectivamente, chocaron en una pista del Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, en Washington, Estados Unidos. Hasta el momento, no se reportan lesionados. El siniestro ocurrió a pocos días del incidente en Filadelfia, el cual dejó siete muertos.

En un comunicado, la terminal aérea informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:17 horas (tiempo local) entre una línea de taxis y los hangares de mantenimiento.

At approximately 10:17 a.m. this morning, Port of Seattle Fire, Police and SEA operations responded to an incident on the ramp at SEA on a taxi line between S Concourse and the south airport maintenance hangars. (1/3) pic.twitter.com/lhDKdShN50