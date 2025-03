Avioneta se estrella contra vivienda en Brooklyn Park y provoca incendio

Una avioneta se estrelló contra una casa en Brooklyn Park, Minnesota, alrededor de las 12:23 p.m. del sábado, provocando un incendio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, no había personas al interior de la vivienda al momento del impacto.

Medios locales comunicaron que el accidente ocurrió en la zona de 10736 Kyle Avenue North, al sur de Noble Parkway, en un área residencial.

Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar después del impacto y encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas.

El incendio representó un riesgo para las estructuras cercanas, lo que obligó a las autoridades a elevar la alerta a un segundo nivel y a ordenar la evacuación preventiva de residentes en las inmediaciones como medida de seguridad.

La avioneta involucrada fue identificada como una Socata TBM-700 monomotor, con matrícula N721MB. Hasta el momento, se desconoce la causa por la que la aeronave se desvió de su ruta y terminó impactando contra la casa.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente aéreo. No se ha confirmado el número de personas que viajaban a bordo ni si hubo víctimas mortales.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se pronunció sobre el incidente a través de un mensaje en la red social X, anteriormente Twitter.

My team is in touch with local officials on the scene in Brooklyn Park and we are monitoring the situation closely.



