El joven activista de derecha Charlie Kirk fue baleado. Foto: AFP

El activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue herido de bala este miércoles durante un evento en la Utah Valley University, en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de CNN y Fox News. Más tarde, tras el atentado, Trump afirmó, mediante su red social, Truth Social, que el activista había muerto.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te amamos!”

La agresión fue registrada en un video que se difundió en redes sociales:

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Reacciones tras el ataque a Charlie Kirk

Kirk, de 30 años, es uno de los rostros más influyentes del movimiento conservador en el país. Cofundó en 2012 Turning Point USA, una organización que impulsa la política de derecha en escuelas y universidades, y ha reunido millones de seguidores en redes sociales.

Horas antes del tiroteo, Kirk publicó en X (antes Twitter) un mensaje sobre su gira política. “La Universidad del Valle de Utah está encendida y lista para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”, escribió.

FBI y autoridades investigan el tiroteo

El director del FBI, Kash Patel, señaló que la agencia ya sigue de cerca lo ocurrido en la universidad. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y apoyamos plenamente la investigación en curso”, indicó en un mensaje en redes sociales citado por CNN.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que mantiene contacto con las fuerzas del orden sobre el caso.

“Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”, expresó.

Lo que sigue

Las autoridades locales y federales continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar quién fue responsable del ataque contra Charlie Kirk, según destacaron CNN y Fox News.