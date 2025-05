Las autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación tras el accidente del buque Cuauhtémoc, que impactó la parte superior de sus mástiles contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. El hecho ocurrió la mañana del domingo 18 de mayo y dejó un saldo de dos personas muertas y 19 heridas, dos de ellas en estado crítico, según informó el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

El velero, con 48.2 metros de altura y 277 personas a bordo, se dirigía hacia el norte cuando cruzó el East River en línea recta y colisionó contra uno de los pilares del puente. Al momento del impacto, varios tripulantes se encontraban sobre las vergas y jarcias, como se observa en videos compartidos en redes sociales por testigos que caminaban por la zona.

La Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó a través de la red social X que un equipo de expertos fue desplegado para investigar el incidente. El alcalde Adams señaló que el buque Cuauhtémoc había perdido potencia antes de chocar.

