El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció la detención de tres personas acusadas de participar en ataques con cocteles molotov contra Tesla, la compañía automotriz propiedad de Elon Musk, actual aliado del presidente Donald Trump.

La fiscal general, Pam Bondi, informó que los acusados enfrentan penas de entre cinco y 20 años de prisión por delitos relacionados con terrorismo interno.

BREAKING: DOJ charges 3 suspects for 3 separate Tesla attacks, with each facing TWENTY years in prison pic.twitter.com/KoQGfOXKdo