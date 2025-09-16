“Cállate”: Trump arremete contra reportero por pregunta incómoda; video

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un tenso momento con un reportero australiano cuando se disponía a abordar un helicóptero en la Casa Blanca. El periodista le preguntó si un presidente en funciones debería involucrarse en tanta actividad empresarial, a lo que Trump respondió de manera confrontativa.

En el intercambio, Trump cuestionó al reportero: “¿De dónde eres?”. Tras escuchar que era de Australia, el exmandatario aseguró: “Estás perjudicando mucho a Australia ahora mismo. Se lo diré a tu líder”. El periodista solo alcanzó a disculparse, pero Trump remató con un “Cállate”.

Reporter: Should a President in office be engaged in so much business activity?



Trump: Where are you from?



Reporter: Australia.



Trump: You are hurting Australia very much right now. I will tell about this to your leader.



Reporter: Excuse me.



Trump: Be quiet. pic.twitter.com/VtjgMh3ePy — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2025

Trump y su respuesta al reportero australiano

El episodio se suma a los frecuentes roces que Trump tuvo con la prensa durante su paso por la presidencia. La interacción ocurrió mientras el entonces mandatario se dirigía a subir a un helicóptero, en un ambiente ruidoso y con periodistas lanzando preguntas rápidas.

La pregunta sobre sus actividades empresariales tocó un tema recurrente durante su gestión: los posibles conflictos de interés entre su rol como presidente y sus negocios privados.

Antecedentes de sus choques con la prensa

Trump mantuvo una relación complicada con medios nacionales e internacionales, a quienes solía acusar de difundir “fake news”. En varias ocasiones interrumpió conferencias o negó preguntas a periodistas que consideraba críticos.

Los señalamientos sobre sus negocios y su influencia en política fueron constantes, especialmente en torno a sus hoteles y empresas familiares, que siguieron operando durante su mandato.

Un nuevo episodio de confrontación mediática

Aunque breve, el enfrentamiento con el reportero australiano refleja nuevamente el estilo frontal de Trump con la prensa. La referencia directa a “decírselo al líder” de Australia también generó sorpresa por el tono diplomático poco usual.