Foto: Cuartoscuro

El festival “El Grito Chicago”, programado para celebrarse el 13 y 14 de septiembre en Grant Park, fue pospuesto por motivos de seguridad tras recomendaciones de las autoridades del estado de Illinois y de la ciudad de Chicago.

Organizadores señalaron que la decisión respondió a la posible actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al potencial despliegue de la Guardia Nacional en el centro de la ciudad.

“Ha sido una decisión dolorosa, pero realizar ‘El Grito Chicago’ en este momento pondría en riesgo la seguridad de nuestra comunidad, un riesgo que no estamos dispuestos a correr”, se puede leer en el comunicado que lanzaron.

Para los organizadores era una oportunidad de levantar una visión de dignidad, fuerza y pertenencia en un momento en el que hace tanta falta. “Aunque no podamos reunirnos en Grant Park este mes, los animamos a celebrar el Día de la Independencia de México de manera segura, respetuosa y responsable, apoyando a los negocios mexicano-americanos de toda la ciudad”.

Harán reembolsos y piden apoyar a negocios locales

Los organizadores informaron que todos los boletos adquiridos serán reembolsados en un plazo de siete a 15 días hábiles, a través del sitio web oficial o TicketSignup, con el mismo método de pago utilizado en la compra.

Invitaron además a la comunidad a conmemorar el Día de la Independencia de México de forma segura y a apoyar a los negocios mexicano-americanos de Chicago y sus alrededores.

“El Grito Chicago es mucho más que un festival; es una tradición viva. Volveremos con una celebración aún más fuerte y unida”, señaló el comité organizador.

“El Grito Chicago” se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Ofrece música, gastronomía, presentaciones culturales y un espacio de encuentro para miles de familias.

Sin embargo, no es la primera vez que un evento comunitario se suspende por seguridad: en mayo de este año, el tradicional desfile del 5 de mayo en La Villita también fue cancelado bajo circunstancias similares.

