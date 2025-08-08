Caro Quintero acusa incomunicación y aislamiento extremo en NY

GENERANDO AUDIO...

Caro Quintero. Foto: Reuters

El abogado Mark S. DeMarco, en representación de Rafael Caro Quintero, presentó ante el juez Frederic Block una solicitud para levantar las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que actualmente rigen las condiciones de confinamiento del acusado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York.

Alegan violaciones a derechos constitucionales

Según la defensa, las SAMs impuestas por orden del Fiscal General vulneran los derechos de Caro Quintero protegidos por la Primera, Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución. Entre las afectaciones mencionadas se encuentran:

Restricción total de comunicaciones con terceros, incluidos familiares.

Limitaciones para preparar una defensa efectiva.

Inhibición de la práctica religiosa.

Condiciones de aislamiento prolongado y falta de contacto humano.

Condiciones actuales de detención

Rafael Caro Quintero, de 71 años, permanece recluido 23 horas al día en una celda sin ventanas de lunes a viernes, y las 24 horas durante fines de semana, sin acceso a ejercicio.

No tiene acceso a televisión y sus materiales de lectura están restringidos. Solo recibe visitas de su equipo legal y no puede comunicarse con su familia, ni siquiera a través de sus abogados, así lo informó el periodista Arturo Ángel.

Fundamento legal para la petición

La defensa citó precedentes como United States v. Hashmi y Turner v. Safley, argumentando que el tribunal tiene jurisdicción para intervenir y que no es necesario agotar vías administrativas. Se sostiene que las SAMs no cumplen con los estándares exigidos para justificar restricciones tan severas y que constituyen un castigo inconstitucional previo al juicio.

Solicitan audiencia en caso de negativa

En caso de que el tribunal no conceda de inmediato la anulación de las medidas, los abogados solicitan una audiencia probatoria para evaluar los efectos de las SAMs en el marco del precedente de Turner v. Safley. También plantean como alternativa una modificación parcial de las restricciones actuales.

