Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EE.UU. Foto: AFP

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, alertó sobre un incremento alarmante en las amenazas y agresiones contra los agentes migratorios del ICE, afirmando que cárteles y pandillas ofrecen recompensas por atacar a estos funcionarios.

En declaraciones recientes, Noem aseguró que los grupos criminales están organizados para emboscar y agredir a los agentes, e incluso han publicado fotos de ellos en redes sociales para identificarlos. Según sus declaraciones, las recompensas oscilan entre 2 mil dólares por secuestro y 10 mil dólares por asesinato.

La funcionaria calificó la situación como “extremadamente peligrosa y sin precedentes” y señaló que ya se ha implementado protección especial para los agentes afectados. Además, acusó que ciertas organizaciones políticas estarían encubriendo estas agresiones y enfatizó que se trata de un conflicto entre el Estado de derecho y la anarquía.

Kristi Noem también destacó un aumento en agresiones a agentes del ICE durante la administración de Donald Trump, quien retomó acciones contra la migración irregular desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado.

Según la secretaria, los agentes del ICE continúan realizando redadas en distintas ciudades, muchas veces bajo entornos de alta peligrosidad, enfrentando a grupos armados y enmascarados que se desplazan en vehículos no identificados o blindados.