Casa Blanca anuncia despidos “inminentes” a causa del cierre de Gobierno

GENERANDO AUDIO...

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Foto: AFP.

La Casa Blanca dijo este miércoles que los despidos de trabajadores federales eran “inminentes” a causa del cierre del Gobierno provocado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

El Ejecutivo estadounidense está “trabajando con agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes… y creemos que los despidos son inminentes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Senado rechaza plan para reabrir el Gobierno

El Senado de Estados Unidos rechazó este mismo 1 de octubre un plan para poner fin al cierre del Gobierno federal, que inició a la medianoche tras fracasar las negociaciones entre el presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso.

El estancamiento legislativo deja a 750 mil empleados públicos en licencia sin goce de sueldo y obliga a personal esencial, como militares y agentes fronterizos, a trabajar sin recibir paga inmediata.

Bloquea propuesta para reactivar funciones federales

Los demócratas condicionaron su apoyo a que se incluyan subsidios extendidos para atención médica a familias de bajos ingresos y se frene el plan de Trump de aplicar recortes masivos a dependencias federales. Ante su negativa, no se alcanzaron los 60 votos necesarios para avanzar con la iniciativa aprobada previamente en la Cámara de Representantes.