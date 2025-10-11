GENERANDO AUDIO...

Comienzan los despidos de empleados por cierre de gobierno de EE.UU. Foto: AFP.

La Casa Blanca confirmó el inicio de despidos masivos de empleados federales como consecuencia del cierre de Gobierno en Estados Unidos, impulsado durante la administración del presidente Donald Trump.

La medida busca aumentar la presión sobre los legisladores demócratas para poner fin al bloqueo presupuestario que ha afectado los servicios públicos durante más de dos semanas.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, anunció que la administración comenzó a cumplir con la advertencia de despedir a una parte de los 750 mil trabajadores federales en licencia forzada.

De acuerdo con una presentación judicial, el Gobierno ha despedido a más de 4 mil empleados, incluidos más de mil en el Departamento del Tesoro y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Trump sostiene despidos como presión política

El presidente Donald Trump declaró que los despidos buscan ejercer presión sobre los demócratas en el Congreso, a quienes responsabiliza del cierre. Señaló que la cantidad de empleados despedidos “será considerable y estará orientada a los demócratas”.

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó la decisión, acusando a la administración de generar “caos deliberado”.

En respuesta, los sindicatos federales que representan a más de 800 mil empleados solicitaron a un juez federal en San Francisco una orden de emergencia para detener los despidos antes de una audiencia programada para el 16 de octubre.

Departamentos afectados por los despidos

Según documentos judiciales, los despidos alcanzaron a empleados de los departamentos de Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Comercio, Seguridad Nacional y Energía, además del Tesoro y Salud.

Un portavoz del Tesoro informó que comenzaron a enviarse avisos de despido, mientras que el Departamento de Salud confirmó la salida de trabajadores no esenciales como consecuencia directa del cierre.

Cierre del Gobierno afecta salarios y servicios

El cierre de Gobierno comenzó el 30 de septiembre, luego de que los demócratas bloquearan una resolución republicana para reabrir las agencias federales. El desacuerdo se centra en los subsidios de salud para 24 millones de estadounidenses.

Además, 1.3 millones de militares activos podrían no recibir su salario la próxima semana, lo que no tiene precedentes en la historia reciente de cierres presupuestarios.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció que el ambiente en el Congreso “es sombrío”, mientras el estancamiento político se mantiene sin solución a la vista.

Impacto económico y suspensión de datos oficiales

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), informó que reprogramó la publicación de los datos de inflación hasta el 24 de octubre, debido al cierre de las oficinas gubernamentales.

El aplazamiento busca garantizar la correcta entrega de beneficios del Seguro Social, según el organismo.