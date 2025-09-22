GENERANDO AUDIO...

Casa Blanca busca erradicar el autismo. FOTO: Getty Images | Ilustrativa

La Casa Blanca anunció un Plan de Acción sobre el Autismo que se implementará a nivel nacional. La estrategia está centrada en tres ejes principales: informar a médicos y familias, garantizar acceso a un tratamiento terapéutico y aumentar la inversión en investigación.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Casa Blanca en los últimos 22 años, las tasas de autismo entre los niños de 8 años ha aumentado casi un 400%.

Aviso de la FDA sobre el uso de acetaminofén

De acuerdo con el plan, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitirá un aviso dirigido a médicos y realizará un cambio en la etiqueta de seguridad del acetaminofén.

Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) lanzará una campaña nacional de servicio público para informar a las familias sobre los riesgos y reforzar las medidas de protección de la salud pública.

La implementación del plan de acción se debe a que la prevalencia del autismo aumentó de 1 en 150 a 1 en 31 de 2000 a 2022.

Prevalencia por cada mil niños de acuerdo con el año de vigilancia y año de nacimiento:

2000 (nacidos en 1992): 6 por cada mil

6 por cada mil 2004 (nacidos en 1996): 7 por cada mil

7 por cada mil 2008 (nacidos en 2000): 11 por cada mil

11 por cada mil 2012 (nacidos en 2004): 14 por cada mil

14 por cada mil 2016 (nacidos en 2008): 18 por cada mil

18 por cada mil 2020 (nacidos en 2012): 27 por cada mil

27 por cada mil 2022 (último dato): 32 por cada mil

Nuevo tratamiento reconocido para síntomas de autismo

Otro punto clave del plan es la aprobación de un tratamiento terapéutico. La FDA establecerá por primera vez la leucovorina como medicamento reconocido para atender a niños con deficiencia de folato cerebral y síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista.

Tras esta medida, los programas estatales de Medicaid podrán cubrir el suministro del medicamento.

En paralelo, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) realizarán ensayos clínicos confirmatorios y nuevas investigaciones para evaluar el impacto de la leucovorina en el tratamiento del autismo.

Más inversión para investigación del autismo

El tercer eje de este plan contempla un aumento en la inversión para proyectos de investigación. A través de la Iniciativa de Ciencia de Datos sobre Autismo (ADSI), los NIH financiarán 13 proyectos con una inversión total de más de 50 millones de dólares.

Con esta medida se busca transformar la investigación científica y mejorar la comprensión sobre el autismo, así como desarrollar nuevas alternativas de atención y tratamiento.

Con este Plan de Acción sobre el Autismo, el gobierno de Estados Unidos busca asegurar que trabajará en conjunto con autoridades sanitarias, investigadores y especialistas para ampliar la información, fortalecer la prevención y garantizar el acceso a terapias y medicamentos para las familias que enfrentan este desafío.

El autismo y su relación con el consumo de paracetamol

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó cobre un vínculo entre el uso del Tylenol (paracetamol) con el desarrollo de autismo durante el embarazo y adelantó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) notificará a los especialistas sobre esta supuesta relación.

Investigadores y médicos han cuestionado la recomendación ante la falta de pruebas sólidas, lo que ha generado opiniones encontradas sobre la alerta.

El mandatario estadounidense también aconsejó a las embarazadas evitar tomar paracetamol como medida contra el autismo.

Existen estudios que han demostrado una relación entre el consumo de Tylenol en mujeres embarazadas y el autismo, sin embargo, estos hallazgos son inconsistentes y no concluyentes, advirtieron expertos como la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

“No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor, el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros”, dijo la experta.