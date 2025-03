CBP lanza app para controlar entradas y salidas de extranjeros de EE. UU.

En un cambio radical desde CBP One para pedir asilo, el Gobierno de Estados Unidos presentó hoy su aplicación móvil CBP Home, con la que los extranjeros podrán avisar sobre su interés en dejar el territorio y su “autodeportación”, así como solicitar la entrada.

Durante la administración de Joe Biden, se creó una app con la que los extranjeros podían solicitar el asilo desde su país de origen, sin tener que viajar hasta Estados Unidos, lo que ayudó a reducir el flujo migratorio hacia la frontera. Ésta fue eliminada por Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca.

The Biden Administration exploited the CBP One App to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. With the launching of the CBP Home App, we are restoring integrity to our immigration system.



