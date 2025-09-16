Fiscal busca pena de muerte para sospechoso del asesinato de Kirk; fue acusado de homicidio agravado

GENERANDO AUDIO...

Sospechoso de asesinato. Foto: AFP

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado de homicidio agravado, confirmó el fiscal de Utah, Jeff Gray. De acuerdo con autoridades, el presunto atacante del hombre cercano al presidente Donald Trump, enfrentará siete cargos relacionados con el crimen.

Gray dijo que, considerando la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”.

Fiscal solicitará pena de muerte para Tyler Robinson

El fiscal de Utah, Jeff Gray, pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso de asesinar a activista Charlie Kirk durante un ataque el pasado 10 de septiembre en una universidad estadounidense.

“Presento una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte. No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen”, dijo Gray.

Según las autoridades, Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato de Charlie Kirk coincidieron con el ADN de Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.

Patel también habló de una nota que se cree Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía “básicamente… ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel.

Kirk, un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.