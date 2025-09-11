FBI interroga y libera a presunto sospechoso de ataque a Kirk

GENERANDO AUDIO...

Charlie Kirk murió tras ser baleado. Foto: Reuters

Horas después de haber sido detenido, el sospechoso del atentado que cobró la vida de Charlie Kirk, activista cercano a Donald Trump, fue puesto en libertad, confirmó Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el director del FBI destacó que fue puesto en libertad luego de un interrogatorio y adelantó que siguen las investigaciones en el caso de la muerte de Charlie Kirk, atacado mientras se encontraba en una universidad.

“El sujeto bajo custodia ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos publicando información en aras de la transparencia”

Dos horas antes, Kash Patel informo que se había detenido a un sospechoso de lo que, dijo, fue el “horrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk”. La información no se acompañó de más detalles.

Sobre el responsable del ataque a Charlie Kirk no se han dado más detalles tras la muerte, que fue confirmada por el presidente de Estados Unidos.

¿Cómo murió Charlie Kirk, activista cercano a Donald Trump?

El activista estadounidense de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, murió luego de recibir un disparo mientras se encontraba en la Utah Valley University.

La muerte de Charlie Kirk, cercano al republicano, fue considerado como un “asesinato político”, por el gobernador de Utah, Spencer Cox.

“Éste es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero ser claro en que esto es un asesinato político”, dijo Cox a periodistas.