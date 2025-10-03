GENERANDO AUDIO...

Cierre del Gobierno de EE.UU. sigue. Foto: AFP.

El cierre gubernamental en Estados Unidos continuará al menos hasta la próxima semana, pese a que este viernes está prevista una nueva votación en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos persiste sin cambios.

Se trata de la cuarta votación desde que la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un proyecto para extender el presupuesto hasta el 21 de septiembre.

Aunque los republicanos cuentan con 53 de los 100 escaños en el Senado, se requieren 60 votos afirmativos para sacar adelante el paquete presupuestario. Los cálculos legislativos no anticipan que se logre la mayoría necesaria.

Agencias federales sin fondos y 750 mil trabajadores afectados

Desde el miércoles, cuando terminó el año fiscal, las agencias federales carecen de fondos y cerca de 750 mil trabajadores están en suspensión de labores.

Este viernes, el Departamento de Trabajo no publicó el informe mensual de empleo, uno de los principales indicadores de la economía estadounidense. También se retrasaron otros reportes oficiales, como las solicitudes de prestaciones por desempleo, lo que limita la disponibilidad de datos económicos para la toma de decisiones gubernamentales y empresariales.

Republicanos y demócratas enfrentados por presupuesto y subsidios

Los republicanos buscan que los demócratas apoyen una medida provisional, como lo hicieron en 13 ocasiones durante la presidencia de Joe Biden. Presentaron un proyecto de 24 páginas, mientras que los demócratas en el Senado propusieron otro de más de 60 páginas que revierte los recortes en los subsidios de salud pública aprobados por el gobierno de Donald Trump en julio.

En el centro del debate está el sistema de salud conocido como Obamacare, que da cobertura a cerca de 50 millones de estadounidenses. El actual esquema, ampliado durante la pandemia de COVID-19, vence a fin de año y se prevé un aumento de pólizas a partir de enero si no se llega a un acuerdo.

Los republicanos quieren discutir los subsidios y evitar que migrantes indocumentados accedan a ellos, mientras que los demócratas exigen revertir primero la legislación de Trump y renegociar desde cero.

Trump interviene en el debate político

El presidente Donald Trump ha intervenido en el debate con mensajes en redes sociales dirigidos a la cúpula demócrata, incluyendo imágenes satíricas de los líderes Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

Paralelamente, Trump se reunió con el jefe de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para revisar recortes definitivos en la fuerza laboral federal, lo que podría generar un nuevo escenario político en las próximas semanas.

