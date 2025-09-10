Colapso de contenedores paraliza puerto de Long Beach, California

GENERANDO AUDIO...

Colapso de contenedores detiene puerto de Long Beach. Foto: AFP

Decenas de contenedores de carga cayeron al mar desde un barco atracado en el puerto de Long Beach, California, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones de la terminal este martes. La Guardia Costera informó que fueron al menos 67 contenedores los que se desplomaron alrededor de las 9:00 horas locales.

El incidente no dejó personas heridas, aunque sí daños materiales. De acuerdo con autoridades del puerto, se trabaja para asegurar los contenedores y reanudar las operaciones cuanto antes.

Videos muestran la caída como piezas de dominó

Imágenes difundidas en redes sociales y medios muestran el momento en que los contenedores caen como fichas de dominó desde la embarcación Mississippi, de bandera portuguesa, mientras avanzaban enormes grúas de carga sobre la cubierta.

En las tomas aéreas se observan varias de las cajas metálicas abolladas tras caer sobre una embarcación de apoyo. Algunos contenedores permanecían precariamente sostenidos en el borde del barco, mientras otros comenzaron a hundirse o flotaban amontonados en el mar.

Testigos reportaron que entre el material caído se encontraban zapatos y ropa flotando en el agua, aunque hasta ahora no se ha confirmado el contenido total de las cargas.

Puerto clave para el comercio internacional

El puerto de Long Beach, ubicado junto a Los Ángeles, es considerado uno de los más importantes de Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, mueve alrededor de 300 mil millones de dólares en mercancías cada año y mantiene conexión con más de 200 puertos alrededor del mundo.

El vocero del puerto, Art Marroquin, explicó que las operaciones de carga quedaron suspendidas temporalmente mientras continúan los trabajos de aseguramiento en el área afectada.

