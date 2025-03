El parlamento de Colorado retirará de la galería de presidentes de Estados Unidos expuesta en su Capitolio un retrato de Donald Trump, que disgustó al mandatario republicano por considerar que fue “deformado deliberadamente” y que lo muestra menos guapo que el hecho a Barack Obama.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8