Comey vs. Trump: cómo empezó la enemistad que hoy lleva al exdirector del FBI a los tribunales

Cuando inició la enemistad. Imagen generada por IA

La confrontación entre el presidente estadounidense Donald Trump y el exdirector del FBI, James Comey, llega a uno de sus momentos más álgidos tras la acusación formal de “graves delitos” por parte del Departamento de Justicia. Lo que empezó como roces institucionales terminó transformándose en acusaciones, destituciones y denuncias. Te diremos cómo inició la enemistad entre ambos y cuáles han sido los antecedentes y la historia de este choque de personalidades

¿De dónde viene la enemistad Trump-Comey?

Arrancó en 2016 cuando James Comey, entonces director del FBI que investigaba el uso de correos privados de Hillary Clinton, anunció el 31 de julio de 2016 la indagatoria llamada “Crossfire Hurricane” acerca de la injerencia rusa en las elecciones donde el candidato republicano era precisamente Donald Trump.

El que parece ser el primer momento en que ambos gigantes se toparon cara a cara por primera vez fue en enero de 2017, en la Trump Tower, durante una reunión de inteligencia y donde, según el exdirector, Trump le pidió “lealtad”, algo desmentido después por el actual presidente.

Momentos más críticos del pleito

Mayo 2017

Trump destituye a Comey en medio de la investigación acerca de la injerencia rusa en las elecciones, lo que desata acusaciones de obstrucción de justicia

Junio 2017

Comey declara ante el Senado que Trump le pidió cerrar la indagatoria contra Michael Flynn y que lo presionó para garantizar “lealtad”, también lo acusó de mentiras y difamación.

Junio de 2017

Donald Trump publicó en su red social que “pese a tantas falsas declaraciones y mentiras, total y completa reivindicación…y WOW, Comey es un soplón!”.



Abril de 2018:

Durante una entrevista para la cadena ABC, Comey consideró que Trump estaba “moralmente incapacitado” para ser presidente. Entre las acusaciones que Comey lanzó se cuentan la forma en que Trump trataba a las mujeres sumado a sus constantes mentiras hacia el público.

Abril de 2018

Donald Trump respondió calificando al exdirector del FBI como “una bola de babas mentirosa” y dijo que fue un “gran honor” haberlo despedido. También señaló que Comey era un hombre que pasará a ser el peor director del FBI y lo llamó “canalla”, según AFP.

2018

En su libro “A Higher Loyalty”, Comey comparó el estilo de Trump con “el de un jefe mafioso”, encendiendo la guerra pública.



2020

James Comey compareció nuevamente ante el Senado, esta vez como exfuncionario, para ser interrogado sobre errores del FBI, uso de fuentes como el dossier Steele, y el manejo de filtraciones.

Mayo de 2025

El exdirector del FBI publicó en su cuenta de Instagram una imagen que mostraba el número “86 47” escrito con conchas de mar en la arena, pero luego la eliminó. De acuerdo con AFP, el número “86” se usa en jerga con el significado de “matar” y “47” aludiría al número de presidentes de Estados Unidos de Trump.

16 de mayo

Trump en respuesta, llamó “policía sucio” a Comey. Y en entrevista para Fox News consideró que el exdirector del FBI “estaba incitando al asesinato del presidente.

Septiembre de 2025

Un gran jurado federal inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el Departamento de Justicia.

Septiembre de 2025

Trump insiste en que el caso demuestra la corrupción del exfuncionario. Comey respondió en un video que se trata de “represalia política”.

De acuerdo con AFP, Comey comentó, en un video publicado en Instagram: “Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera. No tengo miedo, y espero que ustedes tampoco lo tengan”, añadió.

La disputa Comey–Trump ilustra la tensión entre el poder Ejecutivo y las instituciones de Justicia en EE. UU. y parecen ser el recrudecimiento de una batalla judicial que podría extenderse.

De ahí que el senador Chris Van Hollen publicara en su red de X: ” el caso contra James Comey no es un caso en absoluto; es un proceso político, simple y llanamente. Trump ha utilizado el Departamento de Justicia y a otras agencias como arma para castigar a sus críticos”.