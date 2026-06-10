Cómo revisar si tienes multas migratorias o problemas con tu caso sin gastar dinero en abogados
La incertidumbre migratoria tiene un costo. A veces es económico. Otras veces es emocional. Y con frecuencia ambos.
He visto cómo muchas familias pagan cientos de dólares por consultas que terminan revelando algo que podían haber verificado por sí mismas en cuestión de minutos. No porque los abogados no sean necesarios —en muchos casos lo son— sino porque existe una diferencia enorme entre necesitar a un representante legal y simplemente quieren saber qué está ocurriendo con un expediente. Enfrentar multas migratorias o problemas con tu caso de inmigración no solo genera estrés, sino que puede derivar en consecuencias graves
¿Qué debo hacer de primera instancia?
Lo primero que recomiendan las autoridades federales es identificar qué agencia tiene tu caso. Según explica USA.gov, quienes tienen trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) pueden consultar el avance de sus solicitudes utilizando el número de recibo de 13 caracteres que aparece en sus notificaciones oficiales.
Con ese dato es posible revisar aprobaciones, solicitudes de evidencia, actualizaciones recientes e incluso estimar cuánto tiempo podría tardar el trámite. La consulta también puede realizarse por teléfono a través del Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS.
¿Cómo saber en dónde está mi expediente migratorio?
Cuando el caso ya se encuentra ante la Corte de Inmigración, la situación cambia.
El grupo de defensa migratoria Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) advierte que miles de solicitantes de asilo desconocen si su expediente está bajo la jurisdicción de USCIS o de la Corte. Esa diferencia es crucial porque determina en dónde debe buscarse la información.
Si existe un proceso judicial abierto, la recomendación es consultar regularmente el sistema del EOIR llamando al 1-800-898-7180 o ingresando al portal oficial de la Corte de Inmigración. Para ello se necesita el conocido Número A, que es el identificador migratorio asignado a cada persona.
Incluso, los expertos de Immigrant Legal Advocacy Project (ILAP) sugieren verificar el expediente al menos una vez por semana.Las fechas de audiencia pueden modificarse y no siempre las notificaciones llegan a tiempo.
Hay un detalle que merece atención especial: si recibiste una citación impresa con una fecha específica, debes acudir aunque el sistema telefónico o el portal en línea no reflejen la información actualizada.
¿Que hago si tengo problemas por exceso de estadía en Estados Unidos?
Otro punto que suele generar preocupación es la posibilidad de haber excedido el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar un sistema de monitoreo más transparente para ciertos viajeros. A través de la plataforma I-94, los usuarios pueden acceder a la función “Ver cumplimiento” y revisar si continúan cumpliendo con las condiciones de admisión registradas por el gobierno.
Además, CBP informa que algunos viajeros están recibiendo correos electrónicos cuando les quedan pocos días de permanencia autorizada o cuando existe una posible infracción relacionada con una estadía prolongada.
¿Y si existe algo más grave en tu historial migratorio?
Aquí es donde muchos descubren información que desconocían.
Si quieres saber si existen registros de detenciones migratorias, órdenes antiguas, procedimientos previos o anotaciones administrativas, puedes solicitar una copia de tu expediente mediante el portal FOIA de USCIS.
Esta herramienta te permite acceder a documentos oficiales que forman parte de tu historial migratorio y que no siempre aparecen en las consultas habituales.
En tiempos donde la desinformación puede resultar tan costosa como un error migratorio, revisar tu situación directamente en las plataformas oficiales suele ser el primer paso más inteligente. Y también el más barato.
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