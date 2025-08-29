Concluyó permanentemente exención tarifaria de EE. UU. para envíos por debajo de 800 dólares

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Este viernes concluyó la exención arancelaria de Estados Unidos para los envíos de paquetes valorados en menos de 800 dólares, elevando los costos y alterando los modelos de cadena de suministro para las empresas de comercio electrónico, las pequeñas empresas que utilizan mercados en línea y los consumidores.

Desde hoy a las 00:01 hora local, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) comenzó a cobrar los tipos normales de derechos sobre todas las importaciones mundiales de paquetes, independientemente de su valor, país de origen o modo de transporte, ofreciendo una opción de tarifa arancelaria plana de 80 a 200 dólares por paquete enviado desde agencias postales extranjeras durante seis meses.

La medida amplía la cancelación del Gobierno de Trump de la exención “de minimis” para paquetes de China y Hong Kong en mayo como parte de un esfuerzo para detener los envíos de fentanilo y sus precursores químicos a Estados Unidos.

¿Por qué Trump canceló esta exención arancelaria?

“El fin por parte del presidente Trump de la mortal laguna ‘de minimis’ salvará miles de vidas estadounidenses al restringir el flujo de narcóticos y otros peligrosos artículos prohibidos y añadirá hasta 10 mil millones de dólares al año en ingresos arancelarios a nuestro Tesoro”, dijo el jueves a la prensa el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.

“Este es un cambio permanente”, dijo un alto responsable de la Administración, añadiendo que cualquier impulso para restaurar las exenciones para los países socios comerciales de confianza estaba “muerto al llegar”.

La exención “de minimis” ha estado en vigor desde 1938, comenzando en 5 dólares para las importaciones de regalos y se elevó de 200 a 800 dólares en 2015 como un medio para fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas en los mercados de comercio electrónico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pero los envíos directos desde China explotaron después de que el presidente Donald Trump elevó los aranceles sobre los productos chinos durante su primer mandato, creando un nuevo modelo de negocio directo al consumidor para las firmas de comercio electrónico Shein y Temu.

El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE. UU. calificó la medida como una “victoria histórica” para la fabricación estadounidense al cerrar una laguna que permitía a las firmas extranjeras de moda rápida evitar los aranceles e importar prendas de vestir a veces fabricadas con trabajo forzado, socavando los empleos estadounidenses.

“La acción ejecutiva del Gobierno cierra esta vía y ofrece un alivio largamente esperado a la industria textil estadounidense y a sus trabajadores”, declaró el grupo.

La CBP ha estimado que el número de paquetes que reclaman la exención “de minimis” se multiplicó casi por 10, pasando de 139 millones en el año fiscal 2015 a mil 360 millones en el año fiscal 2024, un ritmo de casi 4 millones al día.