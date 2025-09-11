GENERANDO AUDIO...

Se cumplen 24 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Foto: Reuters

Este jueves, Estados Unidos recuerda el 24 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), en los que murieron casi 3 mil personas tras el impacto de aviones secuestrados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

La principal ceremonia se celebra en el Memorial y Museo del 11-S en Manhattan, lugar donde se levantaban las Torres Gemelas.

En Washington, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que el presidente Donald Trump participará en actos conmemorativos en el Museo de Pentágono y asistirá al partido entre los New York Yankees y los Detroit Tigers en el Yankee Stadium, en el Bronx.

Así será el homenaje a víctimas del 11-S en Estados Unidos

El homenaje comenzará con una procesión encabezada por la bandera nacional, gaiteros y tambores. Como cada año, familiares de las víctimas, sobrevivientes y autoridades participarán en la lectura de nombres, acompañada de seis momentos de silencio que evocan los instantes de los impactos y derrumbes.

La campana de la esperanza repicará también en la capilla de San Pablo de Nueva York, marcando las 08:46 de la mañana, hora exacta en que el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. El acto concluirá alrededor del mediodía con los toques de corneta, tras lo cual el memorial reabrirá al público por la tarde.

En la noche, el tradicional “Tribute in Light” proyectará dos columnas de luz azul desde el sitio del World Trade Center. Varios edificios de la ciudad se unirán al homenaje iluminándose de azul, un gesto que se ha convertido en símbolo de memoria y resiliencia.

Las conmemoraciones del 11-S no se limitan a Nueva York. Ceremonias paralelas se realizan en el Pentágono, en Washington D. C., y en el Flight 93 National Memorial, en Pensilvania. Además, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) rendirá tributo a 39 miembros fallecidos por enfermedades vinculadas a la exposición a sustancias tóxicas derivadas del ataque.

Veinticuatro años después, el recuerdo de las víctimas del 11 de septiembre sigue vivo en cada ceremonia, en cada nombre leído y en cada haz de luz que se eleva hacia el cielo de Nueva York.