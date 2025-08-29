Corte de EE. UU. declara ilegales aranceles de Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP.

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes que gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir, los que no afecten a sectores específicos. El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

Trump promete que mantendrá los aranceles

Mientras que Donald Trump prometió acudir a la Corte Suprema tras el fallo de la corte de apelaciones que declaró ilegales la mayoría de los aranceles que ha impuesto a las importaciones estadounidenses, alterando el comercio global.

La corte de apelaciones emitió el fallo “incorrectamente”, “pero saben que Estados Unidos de América ganará al final”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, agregando que luchará por mantener las tarifas aduaneras “con la ayuda de la Corte Suprema”.

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN VIGENTES!”, señaló. “Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país”.

El fallo del viernes, que confirma la decisión de un tribunal inferior, debilita la ofensiva proteccionista del presidente.

Según el texto de la resolución, “la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos”.

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes.