El “Chapo” Guzmán se encuentra en una prisión de Colorado. Foto: AFP

El juez Brian Cogan, con sede en la Corte de Brooklyn, Nueva York, rechazó la más reciente solicitud de Joaquín “Chapo” Guzmán, quien pidió mayor contacto con su abogado desde la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde cumple cadena perpetua.

La negativa se dio en respuesta a una carta enviada directamente por Guzmán, en la que reclamó que su nuevo abogado, Israel José Encinosa, no ha podido comunicarse con él por teléfono ni por correspondencia, a pesar de que ya fue autorizado como su representante legal en el caso.

“Éste no es el tribunal competente”: Cogan

En su resolución, el juez Cogan explicó que no tiene jurisdicción sobre las condiciones carcelarias del narcotraficante, ya que dichas gestiones corresponden a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y, en su caso, deben ser tratadas en el tribunal federal del Distrito de Colorado, donde se encuentra recluido el “Chapo” Guzmán.

Además, el juez recordó que, tras la aprobación de Encinosa como abogado en julio pasado, cualquier solicitud relacionada con la defensa debe hacerse únicamente a través del abogado y no de manera simultánea por parte del acusado.

“El acusado tiene derecho a un abogado o a representarse a sí mismo, pero no a una representación híbrida”, citó el juez Cogan al negar la petición.

El caso sigue, pero con canal formal

El juez negó la solicitud “sin perjuicio”, es decir, no la descarta por completo, pero aclaró que debe ser presentada por los canales adecuados y después de agotar los recursos administrativos internos con la prisión de Florence, Colorado.

Asimismo, el tribunal evitó transferir directamente la carta a Colorado, argumentando que no está claro si Guzmán pretende iniciar una acción legal formal, y que es su abogado quien debe valorar si existen las condiciones para hacerlo.

El “Chapo” sigue buscando revertir su reclusión

Esta carta se suma a una serie de intentos recientes de Guzmán Loera por modificar su situación penitenciaria. En 2023, el mismo juez Cogan ya había rechazado una primera solicitud de habeas corpus, y en enero de 2025, el Segundo Circuito también negó su intención de presentar una segunda.

Actualmente, el narcotraficante purga cadena perpetua más 30 años en Florence ADX, la prisión más segura de EE. UU., donde asegura estar incomunicado y con restricciones extremas, situación que sus abogados han denunciado como violatoria de sus derechos.

