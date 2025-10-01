GENERANDO AUDIO...

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este miércoles que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, puede permanecer en su cargo por el momento, pese a la intención del presidente Donald Trump de destituirla.

La Corte se negó a aprobar la solicitud de despido urgente presentada por Trump y anunció que no comenzará a examinar el caso antes de enero de 2026.

Reacción de la Casa Blanca

Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que el gobierno ha “eliminado legalmente” a Cook y que espera “lograr la victoria definitiva después de presentar nuestros argumentos orales ante la Corte Suprema en enero”.

Trump acusa a Cook de haber mentido a bancos al solicitar préstamos inmobiliarios personales, al presentar dos viviendas como residencias principales.

Cook lleva el caso a la justicia

Nombrada por el presidente demócrata Joe Biden, Lisa Cook es la primera mujer negra en ocupar un puesto como gobernadora de la Fed. Desde que recibió la notificación de despido, Cook acudió a los tribunales para garantizar su permanencia en el consejo de gobernadores.

La Casa Blanca había intentado impedir que Cook participara en la reunión de política monetaria de mediados de septiembre, sin éxito. La decisión de la Corte permite que continúe ejerciendo sus funciones en el organismo que dirige la política monetaria de Estados Unidos y fija las tasas de interés.

Implicaciones legales y políticas

Los mandatos de los gobernadores de la Fed son deliberadamente largos, de 14 años; en el caso de Cook, su periodo se extiende hasta 2038.

La ley establece que el presidente puede destituir a un gobernador únicamente por “motivo válido”, generalmente asociado con faltas graves o malversaciones, según la jurisprudencia estadounidense.

Los abogados de Cook sostienen que la controversia sobre los préstamos inmobiliarios constituye un pretexto para abrir un puesto en el consejo, en el que Trump buscaría colocar a un aliado.

