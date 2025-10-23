Crisis en negocios de Chicago: por redadas masivas, se quedan sin clientes

GENERANDO AUDIO...

Las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump han puesto en riesgo la economía de algunos puntos del país, pues propietarios de negocios que ofrecen productos mexicanos en Chicago, Illinois, señalan con preocupación la baja en sus ventas desde el inicio de las redadas masivas contra migrantes.

María Uribe es una empresaria migrante de 71 años de edad, quien hace 23 años llegó a Chicago, al poco tiempo abrió una panadería con la que desde entonces se ha sostenido.

“Desde enero y ahorita con lo que está pasando, la gente ya no quiere salir, es un desconcierto porque nosotros podemos decir que, digamos, es un buen país. Hay mucha inseguridad, nosotros venimos ya la gente se metía a robar a las casas, ya estaba muy tremenda la situación”. María Uribe, propietaria de una cafetería en Chicago

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Comerciantes cierran negocios por miedo

Doña María refiere que desde que regreso Trump a la Casa Blanca, sólo ha sembrado terror entre la población de Chicago, no sólo con los migrantes.

“Han causado terror porque, parece que contrataron unas personas que no son del ICE, y les llaman cazarrecompensas y estas personas son las que son muy agresivas, muy ignorantes, porque eso es lo que pasa, porque uno de migración no se atreve hacer lo que les hacen, pero ellos sí porque les importa agarrar dinero”. María Uribe, propietaria de una cafetería en Chicago

Ante la presencia del servicio de inmigración y control de aduanas (ICE) quienes se han mantenido en Chicago para realizar detenciones de migrantes, la propietaria de esta panadería asegura que cerrará su negocio de forma definitiva.

“Sí lo voy a cerrar, sí porque ya no hay venta, la gente está muy aterrorizada, ya no sale, el domingo tuvimos a migración aquí, estuvo todo aquí, allá adelante que estuvo en la tienda de la Jiménez, reportera: cerraron las puertas, tengo entendido. Sí mantuvimos aquí cerrado, mi hijo estuvo abriendo solo a los clientes”. María Uribe, propietaria de una cafetería en Chicago

Uno TV realizó un recorrido por las principales calles y avenidas de Chicago, que lucen vacías, sobre todo en los sectores donde se concentra un mayor número de latinos.



Mientras crece la incertidumbre, la economía de la zona se deteriora con cada vez más cierres de negocios y latinos viendo como su sueño se diluye.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.