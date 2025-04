Critican en redes que Trump fuera de traje azul y no de negro al funeral del Papa Francisco

En febrero fue motivo de discusión que el ucraniano Volodimir Zelenski no vistiera formal. Este sábado le llovieron reclamos a Donald Trump por no acudir de negro en el funeral del Papa Francisco.

Durante la reunión a principios de año, el presidente estadounidense aseguró que no le molestaba que no vistiera traje, pero la pregunta de un reportero dio pie a que tanto él como el vicepresidente JD Vance le reprocharan la supuesta falta de respeto y gratitud hacia Estados Unidos.

Sin embargo, con buena parte de la atención durante el funeral del Papa Francisco en el Vaticano se centró en Donald Trump, en redes, los cibernautas criticaron que vistiera traje y corbata azul eléctrico, en vez del negro protocolario. Sin mencionar que siempre trajo abierto el saco.

Incluso, usuarios aprovecharon redes como X para destacar que, mientras el color negro simboliza el luto y, a veces, la sumisión, en actos públicos el azul es regularmente empleado para proyectar renacimiento, soberanía y autoridad, así como para marcar que el difunto te era alguien ajeno.

En defensa del presidente estadounidense, algunos agregaron que el que Trump vistiera de azul, y ese tono, era para hacerlo destacar de entre las personalidades invitadas a la misa exequial del sumo pontífice.

Un argumento reforzado con el hecho de que el mandatario estuvo en la primera fila de dignatarios, además de que la transmisión oficial del Vaticano, y los medios acreditados, lo enfocaban constantemente, con los demás jefes de Estado buscándolo para saludarlo, o hablar.

A lo que se sumaría el dato de que, aunque sí ha aparecido en eventos con trajes de otros colores, durante su primero y segundo mandato como presidente, utiliza mayormente traje azul oscuro con corbata roja o azul.

Media targets Trump for wearing a blue suit to attend the funeral of Pope Francis, while Prince William and dozens of world leaders including King Abdullah of Jordan also opted for blue suits. pic.twitter.com/zG4ZZZVt60