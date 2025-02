¿Cuáles son los estados de Estados Unidos que compran más acero y aluminio?

Donald Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Sin embargo, la medida, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), representa un impacto en la industria del país. ¿Cuáles son los estados de Estados Unidos que más compran estos metales? Te lo compartimos.

En un reciente estudio, el centro de investigación detalló que los estados de EE.UU. que compran más este tipo metales son:

Según el IMCO, en 2024, las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos alcanzaron los 54 mil 414 millones de dólares. México contribuyó con 7% de este total.

En tanto, países como Brasil, Canadá y Corea del Sur también son promovedores de estos materiales.

Según AFP, las tarifas afectarán mucho a Canadá, principal suministrador de acero y aluminio de Estados Unidos.

La empresa de Reino Unido, UK Steel, señaló que la medida representa un “golpe devastador” a un sector ya en declive.

Los especialistas aseguran que estos metales son indispensables para la industria estadounidense.

“El acero y el aluminio son materias primas cruciales para los industriales estadounidenses”, dijo Maurice Obstfeld, experto del Instituto Peterson de Economía Internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su promesa de imponer aranceles del 25% a las importaciones a estos metales.

President Trump signs a 25% tariff on steel producers UNLESS they make their product in the United States.



"It's time for our great industries to come back to America."



Promises made. Promises kept. pic.twitter.com/d1yzKwTNza