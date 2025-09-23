¿Cuánto gasta EE. UU. en el armamento de Israel y por qué?

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. destina millones para armamento de Israel. Fotos: Reuters

Mientras más países reconocen al Estado palestino y Estados Unidos mantiene su rechazo en la ONU, crece el cuestionamiento sobre el gasto militar estadounidense en Israel, destinado tanto al financiamiento de armamento como al sistema de defensa conocido como el Domo de Hierro.

De acuerdo con el Congreso estadounidense, Israel es el mayor receptor acumulado de asistencia exterior de Washington desde la Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 hasta enero de 2025, el apoyo financiero bilateral y de defensa antimisiles se estima que asciende a 298 mil millones de dólares, sin ajustar a la inflación.

¿Por qué Estados Unidos financia el armamento de Israel?

El respaldo militar estadounidense a Israel responde a intereses estratégicos y políticos en Medio Oriente. Washington considera al país como un aliado clave en la región, lo que se traduce en cooperación en defensa y seguridad frente a actores como Irán, Hezbollah y Hamás.

Además, la asistencia busca garantizar la superioridad militar de Israel frente a sus vecinos, en cumplimiento del compromiso asumido por Estados Unidos desde hace décadas. En el Congreso, defensores de este gasto lo justifican como un mecanismo de estabilidad regional, mientras que críticos lo cuestionan por el costo y por el impacto del conflicto en Gaza.

Después de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar israelí en Gaza, el Congreso estadounidense aprobó la Ley PL 118-50, que incluyó 3 mil 500 millones de dólares en fondos de emergencia para Israel, además de 5 mil 200 millones de dólares destinados a defensa antimisiles y al nuevo sistema láser Iron Beam.

Fondos aprobados en la Ley de Defensa Nacional

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) establece asignaciones anuales específicas:

500 millones de dólares para programas de defensa antimisiles conjuntos, como Iron Dome, David’s Sling y Arrow.

De los cuales:

300 millones de dólares , para investigación y desarrollo en materia militar

, para investigación y desarrollo en materia militar 200 millones de dólares , destinados a adquisiciones

, destinados a adquisiciones 110 millones de dólares , para componentes del Domo de Hierro

, para componentes del 40 millones de dólares , para el sistema David’s Sling

, para el sistema David’s Sling 50 millones de dólares, para Arrow-3

Además, se aprobaron:

80 millones de dólares para cooperación antitúneles

para cooperación antitúneles 47.5 millones de dólares para nuevas tecnologías de defensa

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Estados Unidos rechaza visa a presidente palestino para asistir a cumbre de la ONU]

Asignaciones vigentes de EE. UU. para Israel en 2025

En general, en el presente año fiscal, la Ley PL 119-4 mantiene el financiamiento militar extranjero (FMF) para Israel en 3, mil 300 millones de dólares, además de 450.3 millones de dólares para adquisiciones fuera del país. También se renovaron garantías de préstamos hasta 2030 y el programa de Reserva de Guerra para los Aliados, con un tope de 500 millones de dólares anuales hasta 2027.

No hay una cifra exacta de cuánto ha designado este año en total la administración de Trump a Israel en ayuda para armamento y el Domo de Hierro, pero considerando el panorama, algunos documentos consideran que son varios miles de millones de dólares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]