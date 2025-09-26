GENERANDO AUDIO...

DEA acusa al Cártel de Sinaloa de lavar dinero en EE. UU. Reuters

El Cártel de Sinaloa fue acusado por la DEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. de lavar millones de dólares en bancos estadounidenses, además de traficar toneladas de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia el Medio Oeste. La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Illinois señala a 26 integrantes de alto perfil del grupo criminal.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, explicó que los acusados no sólo trasladaban droga a gran escala, sino que también infiltraban el sistema financiero con ganancias ilícitas mediante complejos esquemas de lavado de dinero.

DEA y Departamento de Justicia contra el Cártel de Sinaloa

La fiscal general Pamela Bondi confirmó también que los cargos corresponden a narcotráfico y lavado de dinero. Subrayó que los delitos se relacionan con actos de “narcoterrorismo” contra Estados Unidos.

Por su parte, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal del distrito, aseguró, por otra parte, que el gobierno utilizará todas las herramientas legales para desmantelar las operaciones del cártel.

Drogas incautadas al Cártel de Sinaloa

Los operativos también permitieron asegurar:

360 kilogramos de fentanilo

80 kilos de metanfetamina

50 kilos de cocaína

Estos cargamentos se dirigían a Illinois, Missouri y estados vecinos. Según las autoridades, el flujo de droga estaba vinculado a una red financiera compuesta por bancos, casas de cambio y empresas fachada.

Cole destacó que la investigación confirma la capacidad del Cártel de Sinaloa para infiltrar instituciones financieras en EE. UU.

Lista de los 26 acusados en Illinois

El Departamento de Justicia presentó también los nombres de los acusados, divididos en dos bloques:

Primer bloque

Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”)

José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”)

Ángel Alemán Alatorre-Monge

Leobardo Alcaraz-Ibarra

Miguel Ángel Arámburo Jr.

Manuel Buenrostro

Óscar Bryan Castro

Carlos Díaz Jr.

Alejandro Flores

Armando Gallardo

Karen L. Gandarillas-Carreño

Roberto J. González Jr.

Sabrina Danielle Herrera

Segundo bloque

Mauro Armando Luna-Rentería

Lucía Viridiana Montano

David Alonso Pereda

Memo Pérez (“Demecia Pérez”)

Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras

Miguel Ríos

Richard Ruiz Jr.

Evan Sánchez

Julio Villa Morales

José Espino Zavala

Martín Ismael Zúniga-López

Conde Frank

Michael Pennel

Operativo “Recuperemos América”

La investigación se enmarca en el programa “Recuperemos América”, lanzado durante la administración de Donald Trump, en la cual se designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Esta clasificación endurece sanciones y penas al vincular las actividades de narcotráfico con financiamiento al terrorismo.

En la última semana, se arrestaron a 15 de los acusados en diversas ciudades de EE. UU., mientras que otros permanecen prófugos o bajo investigación. El caso está a cargo de los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y también Thomas Leggans.