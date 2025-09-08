DEA lanza operativo global contra el Cártel de Sinaloa; más de 600 detenidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/ Cuartoscuro, ilustrativa

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos informó sobre un megaoperativo internacional realizado del 25 al 29 de agosto de 2025, que tuvo como objetivo golpear las estructuras de mando, distribución y operación del Cártel de Sinaloa. El resultado: 617 arrestos, decomisos millonarios y toneladas de drogas aseguradas en distintos puntos de Estados Unidos y el extranjero.

De acuerdo con la DEA, esta acción se coordinó en 23 divisiones nacionales y siete regiones internacionales, lo que demuestra la magnitud global del cártel. La agencia destacó que este grupo criminal es considerado una de las principales amenazas a la salud, seguridad pública y seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su papel en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína.

Resultados del operativo contra el Cártel de Sinaloa

El despliegue dejó cifras contundentes que, según la DEA, representan un golpe directo a las finanzas y logística del grupo criminal:

617 personas detenidas en diferentes países

en diferentes países 480 kilos de fentanilo en polvo y 714,707 pastillas falsas incautadas, sustancias que se han convertido en el centro de la crisis de sobredosis en EE. UU.

y incautadas, sustancias que se han convertido en el centro de la crisis de sobredosis en EE. UU. 2 mil 209 kilos de metanfetaminas , 7 mil 469 kilos de cocaína y 55 kilos de heroína asegurados

, y asegurados Más de 11 millones de dólares en efectivo y 1.6 millones en activos confiscados

y confiscados 420 armas de fuego retiradas de manos del crimen organizado.

Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que cada kilo incautado y cada dólar recuperado “representa vidas salvadas y comunidades defendidas”.

Un cártel con presencia en 40 países

La DEA recordó que el Cártel de Sinaloa no sólo opera en México y Estados Unidos. Se estima que cuenta con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países, responsables de la producción, manufactura y distribución de drogas sintéticas altamente peligrosas como el fentanilo, que actualmente lidera las estadísticas de muertes por sobredosis en EE. UU.

Este alcance global convierte al grupo en una red criminal transnacional con capacidad para mover miles de toneladas de droga al año, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar su estrategia internacional.

Coordinación y estrategia de la DEA

El organismo explicó que este operativo es parte de un esfuerzo mayor que combina inteligencia, aplicación de la ley y cooperación internacional. La idea es desmantelar no solo a los operadores de bajo nivel, sino también a los mandos y las estructuras financieras que sostienen al cártel.

Además, la DEA recordó que en febrero de este año el Cártel de Sinaloa fue catalogado como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Donald Trump, junto con otras siete agrupaciones criminales. Esa designación ha permitido desplegar más herramientas legales y militares contra sus redes.

¿Qué sigue tras el operativo?

La DEA aseguró que este esfuerzo no se quedará en un golpe aislado, sino que forma parte de una estrategia de gobierno completo, en la que participan también el Homeland Security Task Force (HSTF) y otras agencias federales. El objetivo es avanzar en operaciones presentes y futuras que frenen tanto al crimen organizado transnacional como a las organizaciones terroristas designadas.

La dependencia subrayó que seguirá utilizando todos los recursos disponibles hasta desmantelar al Cártel de Sinaloa de arriba a abajo, pues lo considera uno de los principales responsables de la crisis del fentanilo que afecta a miles de familias en Estados Unidos.