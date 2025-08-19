GENERANDO AUDIO...

Los “guardianes” de los carteles, el objetivo del Proyecto Portero. Foto: AFP

La DEA de Estados Unidos anunció el Proyecto Portero, una iniciativa que contará con la colaboración de México para desmantelar a los “guardianes” de los cárteles y frenar el tráfico de drogas sintéticas.

La agencia estadounidense informó que esta operación emblemática refuerza la cooperación bilateral “en la lucha contra los cárteles, cuyas redes inundan a las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales”.

¿Qué es el Proyecto Portero de la DEA y México?

El Proyecto Portero es una operación conjunta de Estados Unidos y México dirigida a desmantelar a los “guardianes” de los cárteles, operativos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.

De acuerdo con la DEA, el objetivo central es atacar a quienes resguardan los accesos estratégicos utilizados para el trasiego de drogas, lo que representa un punto clave en el funcionamiento de estas organizaciones delictivas.

“DEA está tomando medidas decisivas para enfrentar a los cárteles que están matando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos. Proyecto Portero y este nuevo programa de capacitación muestran cómo vamos a combatir: planificando y operando codo a codo con nuestros socios mexicanos, y aplicando toda la fuerza del gobierno de EE. UU. Este es un primer paso audaz en una nueva era de aplicación transfronteriza, y lo llevaremos adelante implacablemente hasta que estas organizaciones violentas sean desmanteladas”

Señaló Terrance Cole, administrador de la DEA

Los “guardianes” de los cárteles, objetivo del operativo

Los “guardianes” son considerados figuras esenciales dentro de la estructura criminal de los cárteles, ya que controlan las rutas de tráfico que permiten el cruce de drogas hacia territorio estadounidense.

La DEA señaló que la estrategia del Proyecto Portero busca debilitar a estas redes logísticas que sostienen el flujo de drogas sintéticas, las cuales tienen un alto impacto en comunidades de Estados Unidos.

Algunas actividades de los “guardianes” de los cárteles son:

Dirigir el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos

Asegurar el movimiento de armas y dinero en efectivo en grandes cantidades de vuelta a México

La DEA asegura que atacarlos implica un golpe directo al núcleo de comando y control de los cárteles.

¿Cómo opera el Proyecto Portero?

De acuerdo con la información oficial, la DEA inició un programa de capacitación y colaboración de varias semanas en uno de sus centros de inteligencia en la frontera suroeste.

En el programa participan investigadores mexicanos con agencias de aplicación de la ley de EE. UU., fiscales, defensores y miembros de la comunidad de inteligencia, quienes durante varias semanas identificarán objetivos conjuntos, desarrollarán estrategias coordinadas de aplicación de la ley y fortalecerán el intercambio de inteligencia.

El Grupo de Trabajo de Seguridad Interna (HSTF por sus siglas en inglés) también coordina Proyecto Portero, su aportación es reunir elementos de aplicación de la ley, inteligencia, defensa y prosecución, alineando prioridades y operaciones para que Estados Unidos pueda aplicar todo su poderío contra las redes del cartel.

Aunque el fentanilo representa la amenaza más urgente, Proyecto Portero aborda todos los aspectos de la actividad criminal del cartel —desde el contrabando de drogas hasta el tráfico de armas y las finanzas ilícitas— que atraviesan la frontera y ponen en peligro a las comunidades estadounidenses.

