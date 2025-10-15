Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por redadas contra migrantes

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Archivo

Las autoridades del condado de Los Ángeles declararon el estado de emergencia ante el aumento de las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La medida busca proteger a los residentes afectados por las operaciones impulsadas por el Gobierno de Donald Trump, que han generado preocupación y tensiones en todo el estado de California.

La Junta de Supervisores del condado aprobó la declaración con el objetivo de ofrecer asistencia legal, ayuda económica y apoyo en vivienda a quienes han sufrido consecuencias por estas redadas, que se intensificaron desde el verano. Cerca de un tercio de los 10 millones de habitantes de Los Ángeles son migrantes, lo que convierte la situación en un reto social de gran escala.

Autoridades locales responden a las redadas migratorias

De acuerdo con la cadena CNN, el plan permitirá canalizar fondos públicos para cubrir gastos de alquiler y ofrecer asesoría legal gratuita. El programa estará disponible a través de un portal en línea que entrará en funcionamiento en las próximas dos semanas, con el fin de frenar posibles desahucios derivados de la pérdida de ingresos o del temor a la deportación.

Los supervisores del condado advirtieron que la campaña de redadas podría desatar una crisis de vivienda que afecte tanto a familias como a pequeños negocios. “Nadie debería perder su hogar por miedo a una política federal”, señalaron en la resolución aprobada.

Miles de detenidos y creciente tensión social

Solo en agosto pasado, las autoridades federales detuvieron a unas 5.000 personas en Los Ángeles como parte de la política de “tolerancia cero” hacia la migración irregular. Las redadas han provocado temor generalizado en comunidades latinas y centroamericanas, donde muchas familias evitan acudir a escuelas o centros de salud por miedo a ser localizadas.

El condado espera que el estado de emergencia permita movilizar recursos adicionales y abrir un diálogo con Washington para reducir los impactos humanitarios de estas acciones.