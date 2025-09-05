GENERANDO AUDIO...

Decomiso millonario de químicos para drogas. Foto: @USAmbMex

Autoridades de Estados Unidos informaron sobre el decomiso de 300 toneladas de químicos provenientes de China y con destino al Cártel de Sinaloa. La operación es considerada una de las más grandes en la lucha contra el fentanilo.

De acuerdo con el reporte oficial, la incautación equivale a frenar la producción de drogas sintéticas con un valor estimado de 569 millones de dólares en el mercado ilícito.

Decomiso millonario de químicos para drogas

El operativo fue realizado en coordinación con agencias de seguridad y aduanas, quienes detectaron los contenedores que tenían como destino empresas ligadas al Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades, se trata de una de las cargas más grandes interceptadas antes de llegar a laboratorios clandestinos en México. En los últimos años, el fentanilo se ha convertido en la droga más letal en Estados Unidos, vinculada a decenas de miles de muertes anuales por sobredosis.

Compromiso de EE. UU. contra el fentanilo

Tras el anuncio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que este aseguramiento refleja el compromiso del presidente Donald Trump de combatir el tráfico de drogas y frenar el flujo de sustancias químicas ilegales hacia organizaciones criminales mexicanas.

“Esto refleja el compromiso de Donald Trump de erradicar el flujo de fentanilo y proteger a nuestras comunidades”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El Gobierno estadounidense reiteró que continuará trabajando con socios internacionales, para frenar la producción y distribución de estas sustancias.