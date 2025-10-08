Detienen a hombre por letal incendio que devastó Pacific Palisades

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un hombre fue detenido en Estados Unidos por ser sospechoso de iniciar el letal incendio que en enero devastó una exclusiva comunidad costera del sur de California, dejando 12 personas muertas y miles de estructuras destruidas.

El detenido, Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado el martes en Florida y deberá comparecer ante una corte federal por destrucción de propiedades por fuego, informaron las autoridades estadounidenses este miércoles.

El incendio más devastador en Los Ángeles

De acuerdo con la Fiscalía, Rinderknecht provocó el peor incendio que Los Ángeles ha visto, ocasionando muerte y destrucción en la zona de Pacific Palisades.

“El fuego fue resultado de la irresponsabilidad de una sola persona”, aseguró el fiscal Bill Essayli, al presentar los avances de la investigación.

Según el reporte oficial, el incendio de Pacific Palisades se originó a partir de un fuego previo llamado Lachman, registrado el 1 de enero. Aunque los bomberos lograron apagarlo, las llamas continuaron ardiendo bajo tierra y resurgieron días después.

Cómo inició el fuego, según las autoridades

Rinderknecht, quien trabajaba la noche del 31 de diciembre como conductor de Uber, habría dejado un pasajero en Pacific Palisades antes de manejar hacia una zona rodeada de vegetación, donde presuntamente encendió las llamas.

Una semana después, el fuego se expandió con fuerza, obligando a miles de personas a evacuar y consumiendo comunidades completas en el enclave montañoso. Las llamas incluso llegaron hasta Malibú, donde se encuentran algunas de las mansiones más lujosas de la costa californiana.

El fiscal detalló que Rinderknecht vivió anteriormente en el vecindario afectado y que, al revisar su teléfono, encontraron imágenes generadas por inteligencia artificial mostrando una ciudad en llamas. El hombre permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra.