GENERANDO AUDIO...

Detienen a jueza en Estados Unidos; políticos hablan. Foto: AFP | Getty images

La Policía Federal estadounidense detuvo a la jueza Hannah Dugan en Milwaukee, Wisconsin, por obstruir el arresto de un migrante ilegal, confirmó el director del FBI, Kash Patel, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Entre las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, ahora que se han endurecido los arrestos, se ha implicado a una jueza.

Just NOW, the FBI arrested Judge Hannah Dugan out of Milwaukee, Wisconsin on charges of obstruction — after evidence of Judge Dugan obstructing an immigration arrest operation last week.



We believe Judge Dugan intentionally misdirected federal agents away from the subject to be… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 25, 2025

Jueza fue detenida en el tribunal federal de Milwaukee

Según Patel, la jueza Dugan desvió a los agentes migratorios del individuo que iba a ser arrestado, permitiendo que éste evadiera momentáneamente la detención. El director del FBI agregó que la persona fue finalmente aprehendida tras una persecución a pie.

“Obstruyó una operación migratoria de arresto la semana pasada”, escribió Patel, aunque el mensaje fue borrado minutos después.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, también confirmó la detención de Hannah Dugan, que ocurrió el viernes por la mañana dentro del juzgado federal en Milwaukee, por supuestamente ayudar a un extranjero en situación irregular a evitar su arresto.

“Nadie está por encima de la ley”, escribió Bondi en su cuenta de X.

I can confirm that our @FBI agents just arrested Hannah Dugan – a county judge in Milwaukee – for allegedly helping an illegal alien avoid an arrest by @ICEgov.



No one is above the law. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) April 25, 2025

La jueza Dugan, quien fue electa magistrada en 2016, compareció ese mismo día ante un juez federal sin hacer comentarios públicos. Su abogado, Craig Mastantuono, expresó que su clienta “lamenta totalmente y protesta por su detención”, argumentando que el arresto no fue en interés de la seguridad pública.

Arresto de jueza ocurre en contexto de tensiones por política migratoria

El nombramiento de Kash Patel como director del FBI por parte del presidente Donald Trump generó críticas de sectores demócratas, quienes cuestionaron el uso del organismo para presuntas represalias políticas. Entre ellos, el senador Dick Durbin manifestó que Patel podría usar el FBI “para vengarse de sus enemigos políticos”.

Durante la actual administración, diversos jueces federales y estatales han suspendido medidas impulsadas por Trump, particularmente aquellas relacionadas con deportaciones inmediatas sin audiencia legal para los migrantes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La detención de Dugan provocó reacciones políticas. El congresista demócrata Darren Soto la calificó en X como “cosas propias de un dictador de un país del tercer mundo”, mientras que la congresista republicana Diana Harshbarger acusó a algunos jueces de proteger a extranjeros ilegales en lugar de ciudadanos estadounidenses.

Arresting federal judges is third world country dictator type of stuff. Everyday they get more desperate.



This will be bounced out of court as quick as the rest of their illegal actions. pic.twitter.com/51uj5O2Z3k — Rep. Darren Soto (@RepDarrenSoto) April 25, 2025

Otros casos recientes involucran a funcionarios judiciales

Un día antes del arresto de Dugan, un exjuez de Nuevo México y su esposa fueron detenidos por presuntamente albergar a un migrante en situación irregular relacionado con la banda criminal venezolana Tren de Aragua, informaron medios locales.