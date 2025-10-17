Detienen a menor con autismo en Texas; ICE lo separa de su madre migrante

GENERANDO AUDIO...

María Celia García, inmigrante originaria de Nicaragua, vive una pesadilla en Houston, Texas, tras la detención de su hijo Emanuel, un adolescente autista de 14 años. El menor desapareció mientras ella trabajaba vendiendo fruta en la vía pública, y días después supo que había sido arrestado por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Según la madre, las autoridades no le dieron explicaciones claras sobre lo sucedido ni le permitieron comunicarse con su hijo. “La policía me falló, porque no me ha dado la cara ni me ha explicado qué pasó”, dijo entre lágrimas durante una conferencia.

De acuerdo con el activista Adán Cisneros, la policía de Houston encontró al menor horas después de su desaparición, pero en lugar de notificar a su madre o revisar el reporte de extravío, lo entregó directamente al ICE. “El niño es no verbal y lo interrogaron por cuatro horas sin contactar a su familia”, denunció.

Cisneros aseguró que el oficial omitió todos los protocolos: no verificó la base de datos de menores desaparecidos, no notificó a los familiares ni llamó al centro de protección infantil. En su lugar, lo transfirió a un centro de detención para niños migrantes, una práctica que —según el activista— se ha vuelto común en Houston.

Este lunes, mientras estaba bajo custodia federal, Emanuel sufrió una crisis médica que derivó en una cirugía de apendicitis en el hospital infantil de Houston. A pesar de su estado, su madre solo pudo verlo por cinco minutos antes de que los agentes lo regresaran al centro de detención, sin haber pasado 24 horas de recuperación.

María Celia agradeció el apoyo de la comunidad y pidió justicia: “En nombre de Emanuel, gracias por orar por nosotros”, dijo. Aunque el alcalde de Houston prometió intervenir, hasta ahora el menor sigue incomunicado y podría ser deportado en los próximos días.